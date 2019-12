Müzikseverlere kötü haber: A-ha dağılıyor

Universal Music Norveç’in internet sitesinde yapılan açıklamada, 1985’den bu yana 35 milyondan fazla albüm satışına ulaşan A-ha 'nın "zirvedeyken bırakmak istediği" belirtildi.



Açıklamada, "Hayranlarıyla birlikte fantastik bir kariyeri kutlamak için, A-ha’nın son bir dünya turnesine çıkıp sahneden çekilmeyi istediği" kaydedildi.



Turne programı hakkında bilgi verilmeyen grubun son konserini, 4 Aralık 2010’da Oslo’da vermesinin beklendiği belirtildi.



"Take on me", "Hunting High and Low" ve "Crying in the Rain" gibi birçok hit üretmiş olan grubun 15 single’ının Britanya’nın en çok satan 10 şarkısı arasında yer aldığı kaydedildi. Grup bu yıl "Foot of the Mountain" adlı yeni albümünü çıkarmıştı.