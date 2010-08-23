Müzikseverler Eylül'de caza doyacak

T24- Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden olan ve bu yıl 20'nci yaşını kutlayan Akbank Caz Festivali, sürprizlerle dolu programıyla yine dopdolu.



Caz tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Akbank 20. Caz Festivali, 23 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



20'nci yılında 20 gün boyunca dünyanın önde gelen saygın caz müzisyenlerini ağırlayacak olan festival, zengin konser programı, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve panellerin yanı sıra; Festival'in 20 yıllık öyküsünü konu alan belgesel, kitap ve compilation albüm cd'siyle yeni yaşını kutluyor.



20'inci yıl için özel olarak hazırlanan '20. Yılında Akbank Caz Festivali Kitabı', Festival ve Türkiye Caz tarihi hakkında önemli bilgiler içeriyor. "Akbank Caz Retrospektif: 20. Yıl Belgeseli" ise izleyenleri Festival'in 20 yıllık geçmişten bugüne keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. "Akbank Jazz Festival's 20 Years-Akbank Caz Festivali'nin 20 Yılı (1991-2010)" isimli 13 parçadan oluşan compilation albümle hem festivalin 20 yıllık bir izdüşümünü, hem de farklı tarzlara kucak açan geniş müzikal yelpazesinin bir yansımasını görmek mümkün.



Bu yılın öne çıkan isimleri ise; Count Basie Orchestra, Sun Ra Arkestra, John Surman ve Diane Schuur.



Büyük Orkestraların Egemenliği





Akbank 20. Caz Festivali, "Büyük Orkestraların Eğemenliği" bölümünde bu yıl The Count Basie Orchestra, The Sun Ra Arkestra ve International Composers Pool Orchestra'yı ağırlıyor.



Tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük müzik efsanesi Sun Ra'nın mirasını devam ettiren The Sun Ra Arkestra, Akbank 20. Caz Festivali kapsamında 1 Ekim Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.



Post-modern caz müziğinde bayrağı taşıyan en büyük oluşumlardan biri olan Instant Composers Pool Orchestra, oda müziği ve Güney Afrika'nın folklorik öğeleriyle zenginleştirdikleri özgürlükçü müzikleri ve geniş kadrosuyla 3 Ekim Pazar günü Babylon'da olacak.



Sıra Dışı Sesler





"Cazın First Lady'si" iki Grammy ödülü sahibi Diane Schuur da Akbank 20. Caz Festivali kapsamında caz severler için unutulmaz bir konsere imza atacak.



Carnegie Hall ve White House gibi dünyanın en büyük konser salonlarında Stan Getz, B.B. King, Dizzy Gillespie ve Ray Charles gibi cazın ünlü isimleriyle beraber sahne alan Diane Schuur, 30 Eylül 2010, Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki konseriyle izleyenlere doyumsuz bir caz ziyafeti yaşatacak.



Caz ve dünya müziğini benzersiz bir şekilde harmanlayan ve Türkiye'de "Beautiful Tango" parçasıyla tanınan Hindi Zahra, 08 Ekim 2010, Cuma günü Ghetto'da sahne alacak.



Festivalin heyecanla beklenen performansları arasında bulunan Paganini Trio, klasik müzik, caz ve dünya müziği arasında bir köprü kuruyor. Aya İrini'de 25 Eylül, 2010 Cumartesi gerçekleştirilecek konserde ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'a, besteci ve piyanist kimliğiyle harikalar yaratan Tuluğ Tırpan ve dünyanın en seçkin orkestralarında çalan bol ödüllü kemancı Atilla Aldemir eşlik edecek.



20.Yıla Özel Projeler





Festival'in "20. Yıla Özel Projeler"i arasında ise Omar Sosa, Okay Temiz 3+1 ve Barbarlar featuring Craig Harris dikkat çekiyor.



Etkinliğin Anadolu ayağında ise funk, rock, pop ve Avrupa klasik müziğini caz müziğiyle harmanladıkları geniş repertuvarlarıyla Selen Gülün Trio Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde 04-08 Ekim tarihleri arasında performanslarını sergileyecek.



20 yıl boyunca 463 konser organize eden , 402 grup ve 1405 sanatçıyı ağırlayan Akbank Caz Festivali'nin bu yılki mekanları; Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, The Seed, Salon, Nardis, Pera Müzesi, Ghetto ve Türkiye'nin bir çok üniversitesi olacak.



Organizasyonu Pozitif tarafından gerçekleştirilen Akbank 20. Caz Festivali hakkında detaylı bilgi için akbankcaz.com adresini ziyaret edebilirsiniz.