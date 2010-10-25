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Yaşam

MÜZİKLİ CUMHURİYET BAYRAMI DAVETİYESİ ISPARTA (A.A)

25 Ekim 2010 20:01

-MÜZİKLİ CUMHURİYET BAYRAMI DAVETİYESİ ISPARTA (A.A) - 25.10.2010 - Isparta Valiliği, Cumhuriyetin 87. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan cumhuriyet resepsiyonu davetiyesini Onuncu Yıl Marşı ile tasarladı.  Isparta Valisi Ali Haydar Öner gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet resepsiyonu davetiyesine bir farklılık kazandırmak istediklerini belirtti.  Davetiyenin kapağında Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'' sözünün yer aldığını kaydeden Öner, davetiyenin kapağının açılmasıyla birlikte Onuncu Yıl Marşı müziğinin de dinlenilebildiğini söyledi.  Cumhuriyet resepsiyonunun 29 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceğini ifade eden Öner, Cumhuriyetin 87. yıl dönümünün geçmiş yıllarda olduğu gibi coşku içinde kutlanacağını sözlerine ekledi.

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