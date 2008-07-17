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Kültür-Sanat

Müzikaller Ağustos'ta Harbiye'yi coşturacak !

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan AVEA Harbiye Açıkhava Konserleri 2008'de 'Rock on Broadway' projesi de yer alıyor.

17 Temmuz 2008 03:00

AVEA ve HITT Prodüksiyon ortaklığıyla üç yıldan bu yana düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan AVEA Harbiye Açıkhava Konserleri 2008'de 'Rock on Broadway' projesi de yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 'Rock Müzikalleri' adı altında gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan projenin devamı niteliğinde olan 'Rock on Broadway' konseri, bu yıl da Nurcan Karaca imzasıyla iddialı bir repertuvar ve sürpriz sanatçılarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
 
Müzikseverlerin hafızalarına kazınmış dünyaca ünlü rock müzikalleri antolojisi konseri olan 'Rock on Broadway', ünlü sanatçıların yorumuyla 14 Ağustos'ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Gecenin konuk sanatçısı da Hande Yener olacak.
Burak Kut, Fadik Sevin Atasoy, Meyra, Pamela ve Irmak Ünal gibi isimler müzikal parçaları seslendirecek.

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