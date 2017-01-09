Müzik yapımcısı Polat Yağcı'dan homofobik paylaşım!

Ünlü müzik yapım firması Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı homofobik paylaşımla tartışma konusu oldu.

Gzone’da yer alan habere göre, Poll Production isimli müzik yapım firmasının sahibi Polat Yağcı, kişisel sosyal medya hesabından homofobik bir paylaşımda bulundu. Yağcı, paylaşımını tepkiler üzerine silmek durumunda kaldı.

”Allah korusun ülkede savaş çıksa, bunu cepheye yollasak, ölmesi bir şey değil de düşmana ne diyeceğiz?” yorumuyla, feminen giyinmiş bir erkek fotoğrafı paylaşan Polat Yağcı, gelen eleştiri ve tepkiler sebebiyle kısa süre sonra paylaşımını sildi.