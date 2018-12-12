Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası başvurdu: Sahte düğün doları yasaklansın!

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sahte düğün dolarının yasaklanması için Merkez Bankası'na başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Müzik-Sen, düğünlerde müzisyenlere para savurma uygulamasının giderek kötüye kullanıldığını belirterek 'sahte dolar' satışının kazanç kapısı haline dönüştüğünü söyledi.

Toplumda yarattığı diğer olumsuzlukların yanı sıra, sahte dolar uygulamasının giderek dolandırıcılık olaylarındda kullanılmasının önemli bir sorun olduğu vurgulanan açıklamada, sahte dolar uygulamasının müzik ve sahne sanatçılarının onurlarının kırılmasına ve güven duygularının zedelenmesine, maddi yönden mağdur olmalarına neden olduğu belirtildi.