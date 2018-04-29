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BBC Türkçe

Müzik topluluğunda şarkı söylemek 'ruh sağlığına iyi geliyor'

İngiltere'de, East Anglia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, topluca şarkı söylemenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de, East Anglia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bir müzik topluluğunda şarkı söylemenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

Üniversite, Norfolk bölgesinde yaptığı araştırmada, topluca şarkı söylenen atölye çalışmalarının, katılımcıların ruh haline etkisini inceledi.

İlk olarak 2005 yılında, Norwich kentindeki bir akıl hastalıkları hastanesi tarafından başlatılan ve daha sonra genişletilen bu atölye çalışmalarında, katılımcılar birlikte şarkı söylüyor.

Üniversitenin araştırmasında yer alan uzmanlar, altı ay boyunca 20 kişiyle yapılan çalışmanın, şarkı söylemeyi ve sosyalleşmeyi birleştirmenin, ciddi akıl sağlığı problemi yaşayan insanların bu problemlerle mücadelelerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmanın başındaki Prof. Tom Shakespeare, bu atölyelerin katılımcılara aidiyet ve sağlıklı olma hislerini yaşattığını söyledi.

Shakespeare, ortadakinin bir koro olmamasının, bir gösteri için prova yapılmamasının, kimsenin geri çevrilmemesinin; katılımcı, rahat ve eğlenceli bir ortam ortaya çıkardığını belirtti.

Bu ortamda katılımcıların kimseyle kendi durumlarını tartışmak zorunda olmamasının da önemli olduğunu belirten Shakespeare, "Kimseye kendinizle ilgili konuşmak zorunda değilsiniz" dedi.

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