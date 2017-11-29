Müzik sevgisi engel tanımıyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, doğuştan görme engelli lise öğrencisi Ekrem Ataibiş (17), tam bir müzik tutkunu. 5 yıl içinde piyano, gitar, bağlama, darbuka ve ritim enstrümanı erbane çalmayı öğrenen Ataibiş, \"Önceleri zorlandım ama sonradan birçok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmek\" dedi.

Türk Telekom Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören Ekrem Ataibiş, müzik tutkusuyla kısa sürede birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Gitar, bağlama, piyano, darbuka ve erbane çalabilen Ataibiş, \"5 yıl önce müziğe olan tutkum başladı. Önce piyano çaldım, ardında da diğer müzik enstrümanlarına yöneldim. Müzik öğretmenlerinden ders aldım. Tüm derslerin arasında en iyi dersim müzik. Önceleri zorlandım ama sonradan kulağıma hoş gelen müzikle birçok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmek\" diye konuştu.

\'ONUN DÜNYASI MÜZİK\'

Baba Nezir Ataibiş ise doğduğunda gözleri göremeyen oğlunun okula ilgisinin müzikle arttığını ifade eti. Baba Ataibiş, \"Ekrem, yaklaşık 5 yıl önce müziğe yöneldi. Piyanodan bağlamaya kadar birçok müzik aletini profesyoneller gibi çalabiliyor. Müzik öğretmenleri ondan çok memnun. Onların desteğiyle Ekrem\'in konservatuara gidebileceğine inanıyorum. Ne okumada ne de müzik derslerinde arkadaşlarından geride kalıyor. Ekrem, okulun başarılı öğrencilerinden. Oğlum görmemesine rağmen engel tanımıyor\" ifadelerini kullandı.

Okul arkadaşları da Ekrem Ataibiş\'i yalnız bırakmadıklarını söyledi. Öğrencilerden Emrullah Ekinci, \"Ekrem okula gelir gelmez, her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıyla çok uyumlu. Üstelik müzikle arası çok iyi olduğu için çok sevdiği konservatuarda okumak istiyor. Sınıfta, teneffüste her zaman Ekrem\'in yanındayız\" dedi.



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