Müzik sesi Dolmabahçe Sarayı'nı etkiliyor

T24 - Dolmabahçe Sarayı Muhafız Bölük Komutanlığı'nın 4 Ekim 2010 tarihinde Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'na gönderdiği yazıda gezi tekneleri ve yayınladıkları yüksek sesli müziğin Dolmabahçe Sarayı'nı etkilediği ortaya çıktı.

Saray Muhafız Komutanlığı'nın yazısı üzerine Liman Başkanlığı tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası'na gönderilen yazıda Dolmabahçe Sarayı önünde bulunan iki şamandıra ikazına uyulmayarak kıyıdan geçildiği belirtilerek sarayda bulunan camların ve avizelerin titreşimden büyük ölçüde etkilendiği rapor edildi.

İstanbul ticaret Odası üyelerine Liman Başkanlığı'ndan gelen yazıda şamandıra ihlale bulunan gezi teknelerine ve deniz araçlarına gerekli maddeler uyarınca para cezası kesileceği uyarısı yapılarak şamandıralara dikkat etmeleri istedi.



Pencere ve avizeler olmsuz etkileniyor

Odaya gönderilen yazıda ise titreşim şu şekilde anlatıldı;

”TBMM Milli Saraylar Koruma Yönetmeliği'ne göre; Saray, Köşk ve Kasırların üzerinde hava araçlarının uçuşunun yasaklandığı, denize kıyısı olan Saray, Köşk ve Kasırlarda da deniz araçlarının yakın seyrinin titreşim etkisinden dolayı tarihi rıhtımlarda ve ahşap olan tarihi binalardaki pencere ile avizelerin olumsuz etkilendiği, Dolmabahçe Sarayı'nın güneyinde bu amaçla iki adet şamandıra bulunduğu fakat bir çok özel ve gezi teknesinin akıntı yönü kolaylığı veya misafirlerine Sarayı daha yakından göstermek maksadıyla seyir şamandıralarına dikkat etmeyerek şamandıra ile saray arasındaki yasaklı sahadan tehlikeli geçiş yaptığı ve ayrıca emniyet zafiyeti oluşturduğunun tespit edildiğinin belirtilerek gereken işlemin yapılmasının talep edildiği, Bu kapsamda, Dolmabahçe Sarayı önlerinde emniyeti sağlamak için atılmış bulunan iki adet şamandıra ile sahil arasında seyredilmemesi, kıyıya yakın seyirlerde yüksek sesle müzik yayınının yapılmaması ve bu amaçla gemi donatan-üyelerimiz ile gemi kaptanlarının uyarılması gerektiği, aksi halde 618 Sayılı Limanlar Kanunu ve İstanbul Liman Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağı”bildirilmektedir”



Muayede salonundaki avize 4,5 ton ağırlığında

Dolmabahçe Sarayı'nda Muayede salonunda 36 metre yüksekliğindeki kubbeye asılı 4,5 ton ağırlığında devasa kristal avize bulunuyor. Diğer salonlarda da benzeri avizeler ve kıymetli vazolar sergileniyor



