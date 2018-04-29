Müzik satışının en büyük gelir kaynağı artık internet olacak

Dünya çapında müzik satışında internetten elde edilen gelir, CD ya da plak gibi fiziksel albüm satışından elde edilen geliri ilk defa bu yıl geçecek.

Danışmanlık şirketi PwC, eğlence sektörüne dair yayımlanan yeni raporunda Spotify ve Apple Music gibi servisler üzerinden müzik dinleme alışkanlıklarının artmasıyla müzik satışında fiziksel olarak elde edilen gelirin iyice azalacağını ortaya koydu.

Rapora göre 2017 sonunda müzik sektöründe internetten elde edilen gelirin yüzde 37 artarak 9.1 milyar dolara ulaşması, fiziksel albüm satışından elde edilen gelirin ise yüzde 10 düşerek 7.7 milyar dolara inmesi bekleniyor.

ABD ve Avrupa'nın en büyük pazarları oluşturduğu müzik satışı ise genel olarak artış gösteriyor.

Yaklaşık 20 yıl önce telif hakları açısından büyük tartışma yaratan Napster programı ile internetten müzik yüklemenin mümkün hale gelmesi, genel olarak sektörde finansal olarak büyük bir değişime yol açtı.

Financial Times'ın haberine göre YouTube, Deezer, Amazon ve Pandora gibi online müzik hizmeti veren servislerin 100 milyondan fazla abonesi var.

Universal Music, Sony Music ve Warner Music gibi büyük şirketler, Drake, Adele ve Beyoncé gibi müzisyenlerin şarkıları online olarak her dinlendiğinde gelir elde ediyor.

Bilet satışları, sponsorluklar ve lisanslama kalemlerinen oluşan bütün müzik sektörünün geliri ise 2016 yılında 47.2 milyar dolar oldu.

2017 yılında ise bu rakamın 49 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu rakamdan en büyük payı ise canlı müzik etkinlikleri alıyor.

Dijital devrimden payı kapacak tek sektör ise müzik endüstrisi değil.

Aynı zamanda küresel olarak video gelirlerinde de dijital, fiziksel satış kalemlerini geçecek.

PwC'nin yine aynı raporuna göre Netflix, Hulu ve Amazon Prim gibi online video kanallarından elde edilen gelir, DVD ve Blu-ray satışlarını geçecek.

Yatırım şirketi Kleiner Perkins Caufield & Byers, Spotify'ın küresel müzik gelirinin yüzde 20'sini, Netflix'in ise ev eğlencesi gelirlerinin yüzde 30'unu yüklendiğini ortaya koymuştu.