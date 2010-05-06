T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müzik piyasası 'Nokia Ovi' ile renkleniyor

Dört milyon şarkının yer aldığı Nokia’nın ‘Ovi’ müzik platformu, Türkiye'de kullanıma açıldı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Dört milyon şarkının yer aldığı Nokia’nın ‘Ovi’ müzik platformu, 31’inci ülke olarak Türkiye’de de kullanıma açıldı. Nokia Türkiye Genel Müdürü Conor Pierce, Ovi’de eserlerin müzikseverlere doğru şekilde ulaştırdıklarını belirtti.


KORSANA KARŞI ADIM


“Öncelikli olarak müzik dünyasında korsan uygulamalara karşı harekete  geçebileceğimiz bir çözümün peşindeydik” diyen Nokia Türkiye Genel Müdürü Conor Pierce, şöyle konuştu: “Ovi, korsan müziğe karşı açılmış mücadelede en önemli  adımlardan biri. Eserlerin müzikseverlere doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için prodüktörlerle, plak şirketleriyle ve sektördeki diğer ilgili birimlerle görüşüp bu servisi hazırladık.”


Beş yıl önce 60  milyon adet albümün satıldığı dünyada albüm satışları tarihi dip  seviyelerine düşmüşken Nokia’nın  Ovi kullanıcılarına ücretsiz müzik indirme imkânı tanıması müzik piyasasına can simidi oldu. Korsanı sokaklardan büyük ölçüde  temizleyen ve yaklaşık 160 bin bedava müzik paylaşım sitesini kapatmış olmalarına  rağmen Türk müzik piyasası da telif geliri konusunda istediği noktaya henüz  gelemedi.


Aynı sorunla boğuşan dünya müzik piyasası ise bir süredir çözümü dijital ve mobil alanda arıyor. Üstelik bunu da şarkıların reklam veya abonelik karşılığında bedava dağıtarak yapmaya çalışıyor.
Sonuçta şimdiye kadar iTunes üzerinden Apple bile bir iPod’daki 10 bin şarkının ancak 40’ını parayla satabildi.


Bu anlamda son dönemdeki en dikkat çekici girişim olan Nokia’nın Ovi müzik platformu, 31’inci ülke olarak Türkiye’de kullanıma açıldı. Dört milyonu aşkın yerli ve yabancı şarkının yer aldığı Ovi, kullanıcılara ücretsiz müzik indirme imkânı tanıyor. Tabii abonelik karşılığında. Nokia’nın X6 ve 5235 modelleriyle birlikte sunulan Comes With Music servisi ile 12 ay boyunca Ovi Müzik’ten sınırsız parça bilgisayara veya cep telefonlarına indirilebilecek.


MÜZİK PİYASASI TELİF GELİRİ SAĞLAYACAK


Türkiye’de IMM ve MÜ-YAP gibi kuruluşlarla çalışan Nokia bu anlamda müzik  piyasasına da telif geliri sağlayacak. Nokia, bu hizmet için Turkcell ile de işbirliğine gitti. Turkcell üzerinden 24 aylık sözleşme karşılığında aylık 69 liralık ödemeyle telefon ve servis hizmeti alınabilecek.


OVI’DE NELER VAR?


Servis Nokia’nın X6 ve 5235 modelleriyle kullanılabilecek.


- Ovi Müzik katalogundan Universal Music Group, Sony Music Entertainment,  Warner Music Group ve EMI Music ile Mü-Yap arşivinden 4 milyon şarkıya  erişilebiliyor.

- Şu anda hiçbir dijital platformda bulunmayan IMM ve Elec-trip arşivini de içeriyor.
 (habertürk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24