Müzik piyasası 'Nokia Ovi' ile renkleniyor

T24-

KORSANA KARŞI ADIM



“Öncelikli olarak müzik dünyasında korsan uygulamalara karşı harekete geçebileceğimiz bir çözümün peşindeydik” diyen Nokia Türkiye Genel Müdürü Conor Pierce, şöyle konuştu: “Ovi, korsan müziğe karşı açılmış mücadelede en önemli adımlardan biri. Eserlerin müzikseverlere doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için prodüktörlerle, plak şirketleriyle ve sektördeki diğer ilgili birimlerle görüşüp bu servisi hazırladık.”



Beş yıl önce 60 milyon adet albümün satıldığı dünyada albüm satışları tarihi dip seviyelerine düşmüşken Nokia’nın Ovi kullanıcılarına ücretsiz müzik indirme imkânı tanıması müzik piyasasına can simidi oldu. Korsanı sokaklardan büyük ölçüde temizleyen ve yaklaşık 160 bin bedava müzik paylaşım sitesini kapatmış olmalarına rağmen Türk müzik piyasası da telif geliri konusunda istediği noktaya henüz gelemedi.



Aynı sorunla boğuşan dünya müzik piyasası ise bir süredir çözümü dijital ve mobil alanda arıyor. Üstelik bunu da şarkıların reklam veya abonelik karşılığında bedava dağıtarak yapmaya çalışıyor.

Sonuçta şimdiye kadar iTunes üzerinden Apple bile bir iPod’daki 10 bin şarkının ancak 40’ını parayla satabildi.





Bu anlamda son dönemdeki en dikkat çekici girişim olan Nokia’nın Ovi müzik platformu, 31’inci ülke olarak Türkiye’de kullanıma açıldı. Dört milyonu aşkın yerli ve yabancı şarkının yer aldığı Ovi, kullanıcılara ücretsiz müzik indirme imkânı tanıyor. Tabii abonelik karşılığında. Nokia’nın X6 ve 5235 modelleriyle birlikte sunulan Comes With Music servisi ile 12 ay boyunca Ovi Müzik’ten sınırsız parça bilgisayara veya cep telefonlarına indirilebilecek.





MÜZİK PİYASASI TELİF GELİRİ SAĞLAYACAK





Türkiye’de IMM ve MÜ-YAP gibi kuruluşlarla çalışan Nokia bu anlamda müzik piyasasına da telif geliri sağlayacak. Nokia, bu hizmet için Turkcell ile de işbirliğine gitti. Turkcell üzerinden 24 aylık sözleşme karşılığında aylık 69 liralık ödemeyle telefon ve servis hizmeti alınabilecek.



OVI’DE NELER VAR?



Servis Nokia’nın X6 ve 5235 modelleriyle kullanılabilecek.



- Ovi Müzik katalogundan Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group ve EMI Music ile Mü-Yap arşivinden 4 milyon şarkıya erişilebiliyor.

- Şu anda hiçbir dijital platformda bulunmayan IMM ve Elec-trip arşivini de içeriyor.

(habertürk)