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Müzik öğretmeni sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 48 yaşındaki Müzik Öğretmeni Hadi Tiryakı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

04 Şubat 2018 02:47

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 48 yaşındaki Müzik Öğretmeni Hadi Tiryakı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edremit ilçesi, Altınkum Mahallesinde ikamet eden Mustafa Serin Fen Lisesi Müzik öğretmeni Hadi Tiryaki’den 1 gündür haber alamayan arkadaşları dün gece yarısı Tiryaki’nin evine gitti. Evin zilini çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, Tiryaki’nin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler.
Eve gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan müdahalede Hadi Tiryaki’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Hadi Tiryaki’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsinin ardından Hadi Tiryaki’nin cenazesinin memleketi İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

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