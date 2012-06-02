Müzik öğretmeni deterjanla intihar etti

Bursa'da müzik öğretmeni olan Eftal Baykal, deterjanları karıştırıp içerek intihar etti. Baykal'ın ölümü meslektaşlarını ve okul idarecilerini yasa boğdu.

Bursa'da müzik öğretmeni olan 28 yaşındaki Eftal Baykal, yalnız yaşadığı evinde deterjanları karıştırıp içerek intihar etti.

Kendisinden haber alınamayınca eve gelip kapıyı çilingir yardımıyla açan arkadaşları tarafından cesedi bulunan Eftal Baykal'ın, bir süre önce eşinden boşandığı ve 15 bin TL kredi borcu olduğu öğrenildi.

Hürriyet İnönü İlköğretim Okulu'nda beş yıldır görev yapan ve çocuğu olmayan Eftal Baykal, eşinden boşandıktan sonra Merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Eski Karaman Mahallesi'nde bir evde tek başına yaşamaya başladı.

Dün mazereti olmadığı halde okula gelmeyen Eftal Baykal'ı merak eden arkadaşları, kendisini cep telefonu ile aradı. Telefonu kapalı olan Eftal Baykal'ın hayatından endişe eden meslektaşları, saat 23.00 sıralarında evine gitti.

Dakikalarca zilini çaldıkları kapının açılmaması sonucu polise haber veren öğretmenler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Eftal Baykal'ın yatak odasında cesedi ile karşılaştı.

Evde bulunan temizlik malzemelerini karıştırıp içerek yaşamına son veren Eftal Baykal'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İnternette şerkı yarışmasına klibiyle katıldı

İki yıl önce bir internet sitesinin düzenlediği şarkı yarışmasına klip gönderen ve şarkı arasında yaptığı konuşmalarda, müziği kulaktan girip beyne, kalbe yayılan bir nevi ilaç gibi değerlendirip, "Müzik benim hayatımda çok önemli. Müzik beni hayatına aldı. Ben onu almadım" diyen Eftal Baykal'ın ölümü, meslektaşlarını ve okul idarecilerini yasa boğdu.

Baykal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.