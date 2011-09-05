-Müzik müzesine Tatlıses'in adı verilecek ŞANLIURFA (A.A) - 05.09.2011 - Şanlıurfa Belediye Meclisi, oluşturulacak ''Müzik müzesi''ne, mart ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavisi devam eden sanatçı İbrahim Tatlıses'in adının verilmesini kararlaştırdı. Şanlıurfa Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce bazı konularda Belediye Meclisine sunulan önergelere yer verildi. Toplantının son bölümünde Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yücetepe'nin talebiyle oluşturulacak müzeye, sanatçı İbrahim Tatlıses'in adının verilmesi gündeme getirildi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen karara göre, Harrankapı Caddesi'nde yer alan 1960'lı yıllarda Şanlıurfa müzik kültürünün icra edildiği önemli mekanlardan biri olan ve ''Yasin'in Kahvesi'' olarak da adlandırılan bina, restorasyonunun tamamlanmasının ardından bu ad altında müze olarak hizmet verecek. Oylamanın ardından söz alan Belediye Başkanı Fakıbaba, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sağlayan Tatlıses'in adının müzik müzesine verilmesinin önemine değindi.