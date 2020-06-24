Müzik grubu Bajar'dan LGBTİ+ Onur Haftası için özel klip

Bu yıl 28’ncisi düzenlenecek olan geleneksel İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, COVID-19 pandemisi sebebiyle ilk kez dijital olarak yapılacak.

“Ben neredeyim” temasıyla gerçekleşecek haftada pandemi sürecinde evde kalma çağrıları ile evlerin LGBTİ+’lar için ne kadar güvenli olduğunu ele alacak olan “Atanmış Aile Evlerine Sığanlar, Sığınanlar, Sığamayanlar” atölyesi, HIV ile mücadele ve aktivizminin konuşulacağı “HIV’e Dair Güncel Yaklaşımlar Paneli”, güvenli alan üzerine konulaşacak “Nerede Güvendeyiz?” atölyesi, drag kültürüne dair tüm merak edilenleri ele alacak "Drag Queen” atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

Onur haftası nedeniyle müzik grubu Bajar da "Terennüm" isimli bir klip hazırladı.

Onur Yürüyüşü nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Onur Haftası’nın tarihi 1969 yılında ABD’nin New York kentindeki Stonewall Inn adlı bir barda eşcinsel ve trans bireylerin uzun süredir kendilerine karşı uygulanan baskı ve şiddete karşı ayaklanmasıyla başlayan ve dört gün boyunca sokaklara yayılan mücadeleye dayanıyor. Türkiye’de Onur Haftası ilk defa İstanbul'da “Cinsel Özgürlük Haftası” adıyla 1993 yılında kutlanmak istense de valiliğin yasaklaması, gözaltılar ve yurtdışından gelen konukların sınır dışı edilmesi sonucu yürüyüş yapılamadı. İlk Onur Yürüyüşü yine İstanbul'da 2003 yılında düzenlendi. 2015'ten bu yana ise her yıl İstanbul Valiliği tarafından yasaklanıyor.