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BBC Türkçe

Müzik festivalleri eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verecek

Aralarında dünyanın önde gelen festivallerinin de bulunduğu 45 uluslararası müzik festivali, programlarında eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verme sözü verdi. Eşitlik politikasının 2022 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Aralarında dünyanın önde gelen festivallerinin de bulunduğu 45 uluslararası müzik festivali, programlarında eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verme sözü verdi.

Eşitlik politikasının 2022 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Girişimi İngiliz müzik kuruluşu PRS Foundation başlattı. Müzik festivallerinde ve ödül törenlerinde kadınların daha az temsil edilmesi bir süredir tartışma konusuydu.

Girişime katılan organizasyonlar arasında birçok farklı müzik türünden festival bulunuyor.

Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden kabul edilen BBC Proms, programlarında yer verecekleri çağdaş bestecilerin yarısının kadın olacağını duyurdu.

Rock müzik ağırlıklı Iceland Airwaves festivali ve Kanada'daki North by North East de eşitlik politikasını uygulayacağını açıklayan organizasyonlar arasında.

BBC'nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de düzenlenen 14 büyük festivalde geçen 10 yıl boyunca 660 ana performansın sadece 37'si kadın sanatçılara aitti.

İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Glastonbury festivali geçen yılki programında ana sanatçılar arasında hiç kadın sanatçıya yer vermemişti.

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