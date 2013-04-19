Müzik dünyasının ilk milyarder çifti

ABD’li müzisyen Beyonce Knowles ve Jay-Z çifti, müzik tarihinin ilk milyarderleri oldu.

Başarılı çift, Beyonce’nin dünya turnesi ve iki ünlü reklam firmasının reklamlarında boy göstermesiyle servetlerini büyüttü. International Business Times’ın haberine göre, Beyonce’nin ‘Mises Carter Show’ adını verdiği dünya turnesinden 116 milyon dolar kazanması bekleniyor.

31 yaşındaki Beyonce, bugüne kadar birçok markanın yüzü oldu. ‘Dreamgirls’, ‘Cadillac Records’ ve ‘The Fighting Temptations’ filmlerinde de rol alan Beyonce dünya çapında 75 milyon satan albümleriyle 17 tane Grammy ödülü kazandı. Plak şirketi, giyim markası, gece klubü ve Brooklyn Nets basketbol takımında hisseleri olan Jay-Z, dünya çapında 50 milyon albüm sattı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 2008’de evlenen çiftin Blue Ivy adında bir kız çocukları var. Çift, 2012’de Forbes tarafından ‘en çok kazanan ünlü çift’ listesine girmişti.