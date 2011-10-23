-Müzik dinleyen kurbanlık boğa 9 bin 500 lira KONYA (A.A) - 23.10.2011 - Konya'da bir çiftlikte özel olarak beslenen 2,5 yaşındaki kurbanlık boğa, 9 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Kurban Bayramı yaklaşırken, pazarlar ve besi çiftliklerinde hareketlilik arttı. Farklı fiyat ve ağırlıktaki kurbanlar da alıcılarını bekliyor. Konya'nın merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 tonluk boğa ise fiyatıyla kurbanlık bakanların iştahını kursağında bırakıyor. Çiftlik Sahibi Ayhan Esen, kurbanlıkların arasında 1 ton ağırlığındaki bir boğanın gelen müşterilerin büyük ilgisini çektiğini dile getirerek ''Karaoğlan'' ismini verdikleri kurbanlığı 9 bin 500 liradan satışa çıkardıklarını belirtti. Esen, boğayı alan müşteriye ücretsiz kesim hizmeti vereceklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Bu hayvan, yaklaşık 6 ay Ağrı dağı yaylalarında yaylım görmüş bir hayvan. Daha sonra Konya'daki çiftliğimize getirdik. Burada günlük 10 kilo civarında yem veriyoruz. Karaoğlan'ı, hijyenik ortamda tamamen organik olarak yetiştirmeye özen gösterdik. Gelen her müşterimiz bu boğayı almak istiyor ama herkesin bütçesi buna el vermiyor. Gelen müşteriler, ilk önce bu hayvanı inceliyor ancak fiyatını duyunca fiyatı daha uygun kurbanlıklara yöneliyor.'' Çiftliklerinde kurdukları müzik sistemi ile de kurbanlıklara, başta ilahi olmak üzere müzik dinlettiklerini dinlettiklerini anlatan Esen, bu yöntemin hayvanların kilo almalarında büyük etkisi olduğunu, Karaoğlan'ın da kısa sürede 1 ton ağırlığa ulaşmasında müzik dinletmelerinin büyük katkısı olduğuna inandığını bildirdi.