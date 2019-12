Eğlencemizi müziğe taşıyorduk

Cinsiyetimiz karıştı

Yeniden doğacağım

23 yıldır müzikle iç içe olan, özellikle 90'lı yıllarda yaptığı şarkılarla beğeni kazanan Reyhan Karaca, son günlerde hastane ve müzik arasında mekik dokuyor. 'Sevmeyi Bilmeyen Adam' adlı albümü geçen haftalarda çıkan Karaca, vaktinin çoğunu kıkırdak kanseri olan kardeşi Fatih'in yanında geçiriyor.2003'ten sonra müzik biraz namussuzlaştı. Namuslu müzik yapılamıyor artık. Şu anda dibe vurmuş durumu yaşıyoruz. Müziğe bakış ve anlayış değişti. Değişmeyen tek şey, kısırdöngü. Her şarkıcı birbirine benziyor, birbirinin devamı şeklinde. Kadınların sesleri erkek, erkeklerin sesleri kadın gibi çıkıyor. Belli bir müziğin üzerine 80 tane söz yazılmış. Bence bu gidişat iki yıl daha sürecek. İki yılın ardından ise çok büyük bir gümleme yaşayacağız, hiç kimse de hiçbir şey yapamayacak. Ondan sonra 80'li yıllarda nasıl seks furyası vardı; onun gibi parlama dönemini yaşayacağız. Ama biraz sabırlı olmamız lazım.Bizim o dönemlerde tek isteğimiz, mutlu olmak ve eğlenmekti. Arkadaş grubundaki eğlencemizi müziğe taşıyorduk. O yüzden başarılı oldu o işler. Samimiydi. Albümünden çıkarıp bana şarkı verdiğini bilirim Mustafa Sandal'ın. Tabii ki para da kazanıyorduk. Ben şanslı sanatçılardanım. Yine dostluklarım var. Ben 23 senedir paraya değil, dostluklara yatırım yapmışım.Tüm yatırımımı müziğe yaptım. Bazen diyorum, keşke biraz bencil olup, birikim yapsaydım diye. Sonra düşünüyorum. Her şey o kadar boş ki. Biz şimdi bir hastalıkla uğraşıyoruz. 30 yaşında erkek kardeşim rahatsız ve hastanede. Annemle birlikte tüm zamanımızı onunla geçiriyoruz. Hastane neredeyse evimiz gibi oldu artık.Evet, öyle. Başka kimsemiz yok. Ablam annem ve ben. Bizim ayakta durmamız lazım. O yüzden bazen cinsiyetimiz de karışıyor! Yine de hayattan kopmadan yaşamaya çalışıyorum. Hayat devam ediyor, bu nedenle faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Mesela, her pazar hayvan barınaklarına gidiyorum. Bu piyasanın dedikoduları arasında olacağıma, hayvanlarla olmayı tercih ediyorum.Benim de hatalar yaptığım oldu. Yarını bilmiyorum, yarın öyle bir şey olabilir ki, ben Türkiye'nin en büyük starı olabilirim. Konsere çıkıyorum beş bin kişi geliyorsa benim için en büyük mutluluk o. 23 yılda 23 albüm yapıp arkamda hiçbir şey bırakmamış da olabilirdim. Hülya Avşar'la biraraya gelmiştik ve bana "Sen şarkı söylemelisin" demişti. Bana öyle bir güç verdi ki, bu albümü yaptım. Köşelerimi yuvarladım. Eskiden insanları, ne düşündüklerini çok umursardım, artık o kadar umursamıyorum. Çünkü yaşadıklarımdan öğrendim ki, birini bir daha görememe hissi çok acı. Yanınızdakilere çok sıkı sarılmanız lazım. Dayanma gücünü Allah veriyor. Anne rahmine ikiz de düşseniz yalnız geliyorsunuz dünyaya, giderken de öyle... Ölümü düşünürseniz ona göre yaşarsanız daha güçlü oluyorsunuz. Yarın ölecek gibi yaşıyorum ama diğer yandan çalışmaktan hiç kopmuyorum.Çok projem var. Bir kampa girdim. Benim için çok önemli. Reyhan Karaca, bir Reyhan'ı daha doğuracak. Üç ay sonra şu andaki benden farklı olacağım.Hayır, estetik ameliyat olmadan, bıçak altına yatmadan ama bambaşka biri olarak karşınıza çıkacağım. Zayıflayacağım. Yüzüm ve görüntüm de değişecek. İsrail'den gelen çok yeni bir teknikle yapılacak bu. Türkiye'de henüz hiç kimse bilmiyor. İlk defa bana uygulanacak. Ameliyatsız, neştersiz sizi istediğiniz şekle sokuyorlar. Türkiye'ye getirilen özel bir alet ve sistem.Ayrıntısını açıklamam mümkün değil ama üç ay sonra çok farklı bir Reyhan doğacak. Sizin isteğinize göre bir program uygulanıyor ve şekle giriyorsunuz. Mesela, asla boş bakan gözler, dudaklar silikonlu tarzda istemiyorum dedim. Sadece baktıklarında "A, ne kadar güzel görünüyorsun" demelerini istedim. Cildinizdeki o yorgunluk, lekeler gidecek. 16 yaşında kız gibi oluyorsunuz. 50 yaşını aşmış 18 yaşında görünen kadınlar var. Belli yaşlarda belli yorgunluktayız. Herkese öneriyorum bu programı. Sistemin adı Aristo. Türkiye'de bir çığır açacak ve tüm ünlüler bu sisteme akın edecek. Bu kendimle ilgili yaptığım plandı ikincisi ise; işimle ilgili... DJ Funcy C ile bir projeye başladık. Benim müziğimle onun müziğini birleştiriyoruz. Ayrıca yeni albümüm çıktı zaten. Şimdi biraz onunla ilgileneceğim...