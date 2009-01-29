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Sağlık

Müzik Alzheimer tedavisinde etkili

Müzikle tedavi Alzheimer hastasının yaşam kalitesini artırıyor.

29 Ocak 2009 02:00

Müzikle tedavi Alzheimer hastasının yaşam kalitesini artırıyor.

Uluslararası Müzikoterapi Merkezi'nin kurucusu müzisyen Dominique Bertrand, Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan söyleşide, müzikle tedavinin birçok şeklinin bulunduğunu ve farklı durumlarda çeşitli tekniklerin kullanıldığını, bir hastalık için bile çok sayıda yöntemin uygulanabileceğini belirtti.

Bertrand, tedavisi olmayan Alzheimer hastalığı için de "müzikle tedavinin", hastanın hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Dominique Bertrand, Alzheimer hastaları için daha çok şarkıların kullanıldığını, şarkılarla nefes ve hafızayı güçlendirme çalışmaları yapılabildiğini, ayrıca hastanın bir faaliyette bulunmasının sağlandığına dikkati çekti.

Müzisyen Bertrand, çalışmalarda genellikle anıların "geri çağrılması" ve yalnızlık duygusunun giderilebilmesi için hastaya yaşına uygun şarkıların dinletildiğini belirtti.

(AA)

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