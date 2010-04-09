Müzik aleti kullanmayan çok sesli koro

T24-

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi ile Dicle Üniversitesi (D.Ü) işbirliğiyle kurulan ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı ve müzik aleti kullanmayan çok sesli koroda, Türkçe, Kürtçe, Rusça, İngilizce ve Boşnakça parçalar seslendiriliyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi Sorumsulu Muhtesim Öğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere yönelik tiyatro ve müzik gibi çeşitli eğitimler verdiklerini, 1 yıldır çeşitli kurumlarla bu konuda ortaklıklar geliştirmeye başladıklarını söyledi. Gençlerden oluşan ve gençlerin yaptığı güzel çalışmalara destek olmak ve onlara tanıtmak istediklerini belirten Öğer, Dicle Üniversitesi ile de ortak bir çalışma içerisine girdiklerini ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir çok sesli koro kurduklarını bildirdi.

Konservatuvarda okuyan öğrencilerin yer aldığı koronun ilgi gördüğünü kaydeden Öğer, ''Koroda şimdilik üniversite öğrencileri yer alıyor, ama ileride üniversite öğrencisi olmayan farklı kesimlerdeki gençleri de bu koroya dahil etmek istiyoruz. Gençleri bir arada kaynaştırmayı hedefliyoruz. Diyarbakır'da geniş bir alan yaratarak, çok sesli koroya dahil edeceğiz'' dedi.

-MÜZİK ALETİ KULLANMIYORLAR-

Diyarbakır Çok Sesli Koro Şefi Erdal Atay da koronun yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu, 22 kişiden oluşan koroda, 16 kadın ile 6 erkeğin yer aldığını belirterek, koroda 8 soprano, 8 alto, 3 bas ve 3 tenorun bulunduğunu söyledi.

Koronun çok sesli müzik yaptığını, insanlara farklı müzik tarzlarını sunabilmek ve farklı tarzları sevdirmek istediklerini anlatan Atay, şöyle konuştu:

''Farklı dillerde söyleyerek, toplumu müzik yoluyla bir araya getirmek istiyoruz. Hiçbir müzik aleti kullanmadan sadece insan sesiyle parçalar seslendiriliyor. Koroyla sadece insan sesinden bir şeyler üretmek istiyoruz. Batı müziği üzerine parçaları seslendiriyoruz. Boşnakça, Türkçe, Rusça, Kürtçe ve İngilizce parçalar söylüyoruz. Diyarbakır'ı, insanlara müzikle tanıtmak istiyoruz. Müziğin dili yoktur. Koroda, orkestrada var olan çalgıları insan sesiyle üretiyoruz. Korodakiler de bu çalışmayı çok sevdi. Bu koroyu büyüterek, Diyarbakır temsil edecek bir hale getirmek istiyoruz.''

Atay, 19 Nisanda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda konserlerini olacağını, bütün vatandaşları ücretsiz olan konsere beklediklerini ifade etti.

Konservatuvarda Ses Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Baykuş, koroda çok güzel bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, ''Seyirciler soluksuz dinliyor. Biz de bazen şaşırıyoruz. Genellikle konserlerde uğultu oluyor, ancak biz başladıktan sonra çok sessiz bir ortamda, insanlar pür dikkat bizi dinliyor. İnsanlar beğeniyor, ilgi görüyor ve takdir ediyor. Biz de bundan çok memnunuz'' diye konuştu.