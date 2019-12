Müziğin Yaşayan Efsanesi Dylan İstanbul'da

T24 - Modern zamanların en büyük müzisyeni Bob Dylan, konser vermek için 21 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a geliyor. 31 Mayıs günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek konserde Bob Dylan, hem unutulmaz klasiklerini hem de yeni albümünden parçalarını seslendirerek, hafızalara kazınacak bir performansa imza atacak.





Bob Dylan, Pozitif Organizasyon ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla 21 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da. Bob Dylan, tek bir konser için İstanbul’u ziyaret edecek. Konser Radyo Eksen’in medya sponsorluğuyla 31 Mayıs akşamı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.





Bob Dylan, gerçek ismi olan Robert Zimmerman’ı değiştirerek, onu en çok etkileyen ünlü şair Dylan Thomas’ın ilk ismini kullanıyor. Sansasyonel hayat tarzı, dönem dönem değişen farklı kişilikleri, muhalif duruşu ve devrimci dünya görüşüyle yeri doldurulamayacak sanatçılar arasında gösterilen Bob Dylan, 1960’lardan günümüze insanları yürekten sarsan ve her zaman farklı bir açıdan bakmaya davet eden şarkı sözleriyle milyonlarca hayranının kalbini kazandı. Karşı duruşunu müziğine bolca yansıtan ve kitleleri etkileyen Dylan, 1960’ların başkaldırı hareketlerinin de en önemli simgelerinden biriydi.





Time dergisinin “Yüzyılın En Önemli İnsanları” ve Rolling Stone’un “Tüm Zamanların En İyi Sanatçıları” listesinde haklı yerini alan Bob Dylan, birçok otorite tarafından Mozart ve Picasso gibi önemli sanatçılarla eş değer tutuluyor. Hakkında en fazla kitap kaleme alınan ‘şarkıcı’ unvanı da Bob Dylan’a ait.





Her parçasında şair kimliğini öne çıkaran Dylan, akustik olarak başladığı müzik anlayışından daha sert bir rock tarzına geçti, ama onu Bob Dylan yapan folk köklerinden de asla uzaklaşmadı. Bu dönemde çıkardığı üçleme albümü 'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' ve 'Blonde on Blonde' albümleriyle adeta müzik dünyasında bir şok etkisi yarattı. Amerikalı müzisyen, müziğine ve sözlerine Beat şiirlerini, sürrealizmi ve Dada akımını da kattı. Müzik ve sanat dünyasını asla geri dönülmeyecek bir yola soktu ve kökten bir değişimi başlattı.





Yazı: İrem Ahmetoğlu (MİHA)