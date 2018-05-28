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Yaşam

Müziğin sesi yemek tercihlerini etkiliyor

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı

28 Mayıs 2018 19:03

South Florida Üniversitesinden Dipayan Biswas ve ekibinin İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı müzik türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.

Araştırma, müşterilerin, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı, düşük (55 desibel) ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini ortaya koydu.

Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

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