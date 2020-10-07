Müziğin efsanevi ismi Johnny Nash hayatını kaybetti

I Can See Clearly Now şarkısıyla hafızalara kazınan, reggae ikonu Bob Marley'i seyirci karşısına çıkaran ilk isimlerden biri olan Johnny Nash hayata veda etti.

Efsanevi Amerikalı şarkıcı Johnny Nash 80 yaşında hayatını kaybetti. 1972 yılında çıkardığı I Can See Clearly Now adlı hit şarkısıyla tanınan Nash'in Houston'daki evinde doğal sebeplerden dolayı son nefesini verdiği kaydedildi. Ölüm haberini, sanatçının oğlu Johnny Nash Jr. doğruladı.

Ünlü aktör John Cusack, Twitter'da "Müziğinizdeki tüm sevginizi ve harika şarkınızı kullanmamıza izin verdiğiniz için teşekkürler Bay Nash" mesajını paylaştı.

Nash, müzik kariyerine 1950'lerde başladı. Pop ve reggae şarkıcısı, reggae ikonu haline gelen arkadaşı Bob Marley'i Amerikalı izleyicilerle tanıştıran ilk isimlerden biri olarak biliniyor.

Can See Clearly Now şarkısıyla çıkış yakaladı

Nash, 1970'lerde I Can See Clearly Now şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkısı yıllar içinde Ray Charles, Donny Osmond ve Jimmy Cliff gibi farklı müzisyenler tarafından defalarca cover'landı. Şarkı, aynı zamanda ünlü film Thelma ve Louise'de de kullanıldı.

Şarkı, ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaştı ve orada dört hafta kaldı. İngiltere'de ise beş numaraya kadar yükseldi ve Nash 1975'te Tears On My Pillow ile listelerde zirveye çıktı.

Üçüncü evliliğini Carli Nash ile yapan ünlü sanatçının Johnny Nash Jr. adında bir oğlu ve Monica adında bir kızı bulunuyor.