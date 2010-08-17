Müziğin duayeni Saydan vefat etti

T24 - Cumhuriyet ile yaşıt müzik ustası Prof. Ercivan Saydam, İstanbul'da vefat etti. İki gün önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Saydam'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.







Bugüne kadar sayısız öğrenci yetiştiren Saydam, yarın Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.





15 Kasım 1923'de Adana'da doğan Ercivan Saydam, küçük yaşlarda piyano ve keman dersleri aldı. Paris'te müzik alanında çalışmalar yürüten Saydam, Ankara ve İstanbul'daki konservatuvarlarda hocalık ve yöneticilik yaptı. Saydam, buralarda bale piyanistliği, eşlikçilik, piyano, remileme, küğ kuramlar, biçim bilgisi, bas şifre ve uygulama, genel küğ analizi, uygusal analiz, biçim analizi, uyum bilgisi, kontrapunt ve füg dersleri verdi.





1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bağdama ve Yönetkenlik Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinden emekli olan Saydam'ın, bu alanda yayımlanmış kitapları da bulunuyor.

