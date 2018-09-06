Müzeyyen Senar'ın 100. yaşı plaklarla kutlanacak

Kadıköy Plak Günleri'nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 8 ve 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılacak etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 100’üncü yaşı kutlanacak.

Kadıköy Plak Günleri'nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra, 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

İlk iki yılda Zeki Müren, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok'u anan ve 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan 3. Kadıköy Plak Günleri'nde pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için oturumlar yapılacak.

Gözyaşı Çetesi ve Baba Zula konser verecek

Çok sayıda plakseveri bir araya getirecek etkinlikte, 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerden kadın sanatçıların plaklarını biriktiren ve müzik üzerine araştırmalar yapan Polonyalı küratör ve koleksiyoner Kornelia Binicewicz, birikimini bir müzik şöleninde plakseverlerle paylaşacak.

Her müzik türünün yer alacağı ve plakların satılacağı Kadıköy Plak Günleri'nde önemli isimler plaklarını imzalayacak.

Radyocu Gülşah Güray'ın oturum başkanlığında, Kanat Atkaya ve Çağlan Tekil'in konuşmacı olduğu "Radyocular Plakları Anlatıyor" söyleşisinin yapılacağı etkinlik, ilk gün Gözyaşı Çetesi, ikinci gün de Baba Zula konserine ev sahipliği yapacak.