Türk Sanat Müziği'nin yaşayan en büyük seslerinden Müzeyyen Senar, taburcu oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Geriatri Polikliniği'nde tedavisi tamamlanan Senar'ın kızı Feraye Işıl, yaptığı açıklamada, annesinin akciğer ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiklerini belirtti.

"Annem çok şükür iyi, ateşi düştü, vücuttaki enfeksiyonu bitti, herşey normale döndü" diyen Işıl, Urla'daki yaşlı bakımevine döneceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sezen Aksu, Tarkan, Müjdat Gezen, Sibel Can gibi sanatçıların sürekli annesinin sağlık durumunu sormak için aradığını dile getiren Işıl, "Türk halkının ilgisine teşekkür ediyorum. Nice gençler arayıp soruyorlar. Dualarınızı esirgemeyin" diye konuştu.

Urla ilçesindeki yaşlı bakımevinde 15 Ocak'ta rahatsızlanan Senar, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.