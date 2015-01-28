T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müzeyyen Senar taburcu oldu

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, 13 gündür tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

28 Ocak 2015 00:58

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan en büyük seslerinden Müzeyyen Senar, taburcu oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Geriatri Polikliniği'nde tedavisi tamamlanan Senar'ın kızı Feraye Işıl, yaptığı açıklamada, annesinin akciğer ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiklerini belirtti.

"Annem çok şükür iyi, ateşi düştü, vücuttaki enfeksiyonu bitti, herşey normale döndü" diyen Işıl, Urla'daki yaşlı bakımevine döneceklerini kaydetti.    

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sezen Aksu, Tarkan, Müjdat Gezen, Sibel Can gibi sanatçıların sürekli annesinin sağlık durumunu sormak için aradığını dile getiren Işıl, "Türk halkının ilgisine teşekkür ediyorum. Nice gençler arayıp soruyorlar. Dualarınızı esirgemeyin" diye konuştu.

Urla ilçesindeki yaşlı bakımevinde 15 Ocak'ta rahatsızlanan Senar, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

 

ETİKETLER

müzeyyen senarferaye ışıltarkansezen aksu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24