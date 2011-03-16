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Yaşam

MÜZEYYEN SENAR TABURCU BODRUM (A.A)

16 Mart 2011 18:16

-MÜZEYYEN SENAR TABURCU  BODRUM (A.A)- 16.03.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tansiyon düşüklüğü şikayeti ile hastaneye kaldırılan Müzeyyen Senar taburcu edildi. Senar, dün kaldırıldığı özel hastanedeki tedavisinin ardından, kızı Feraye ve oğlu Ömer Işıl tarafından özel araç ile evine götürüldü.  Senar'ın tedavi gördüğü hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Abdullah Servet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Senar ile ilgili gerekli tetkikleri yaptıklarını anlatarak, ''Ultrason, beyin tomografisi ve kan tetkikleri yapıldı. Çok şükür endişe edecek bir durum yok. Kardiyoloji uzmanı, dahiliye uzmanı ve beyin cerrahı olarak gerekli tetkikleri yaptık. Herhangi bir sorunu yok. Bir tansiyon ve ritm bozukluğu vardı, bunlar düzene giriyor. Kısa sürede her şeyin rayına oturması bizi sevindiren bir olay'' dedi.  Senar'ın kızı Feraye de annesinin sağlık durumu ile ilgili, ''Annem iyi, sorulara cevap veriyor, konuşuyor. Eve gitmek istedi. Bu da onun iyiye gittiğini gösteriyor. Artık eve gidelim dediğine göre her şey yolunda gidiyor'' diye konuştu.

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