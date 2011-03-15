-MÜZEYYEN SENAR HASTANEYE KALDIRILDI BODRUM (A.A) - 15.03.2011 - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar, tansiyon düşüklüğü şikayeti ile Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Senar, sabah saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayeti ile yakınları tarafından, ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye getirildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ragıp Çap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Senar'ın bugün tansiyon düşüklüğü şikayeti ile hastaneye başvurduğunu söyledi. Müzeyyen Senar'ın halsizlik yakınması ile hastanelerine başvurduğuna işaret eden Çap, ''Burada yapılan incelemede tansiyon düşüklüğü saptandı. Bunun dışında herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Tansiyon düşüklüğü için hastamızın gerekli tedavisi yapılıyor. Şuanda kendisi iyi ve eve gitmek, taburcu olmak istiyor. Çok kısa süre müşahede altında kalacak. Biz de kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamızın şuan için genel sağlık durumu iyi'' diye konuştu.