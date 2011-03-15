T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MÜZEYYEN SENAR HASTANEYE KALDIRILDI BODRUM (A.A)

15 Mart 2011 15:03

-MÜZEYYEN SENAR HASTANEYE KALDIRILDI BODRUM (A.A) - 15.03.2011 - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar, tansiyon düşüklüğü şikayeti ile Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Senar, sabah saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayeti ile yakınları tarafından, ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye getirildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ragıp Çap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Senar'ın bugün tansiyon düşüklüğü şikayeti ile hastaneye başvurduğunu söyledi. Müzeyyen Senar'ın halsizlik yakınması ile hastanelerine başvurduğuna işaret eden Çap, ''Burada yapılan incelemede tansiyon düşüklüğü saptandı. Bunun dışında herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Tansiyon düşüklüğü için hastamızın gerekli tedavisi yapılıyor. Şuanda kendisi iyi ve eve gitmek, taburcu olmak istiyor. Çok kısa süre müşahede altında kalacak. Biz de kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamızın şuan için genel sağlık durumu iyi'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24