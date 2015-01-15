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Müzeyyen Senar hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da, kızı ve oğlu ile birlikte yaşayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, geçen hafta Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakımevi'ne yerleştirilmişti

15 Ocak 2015 23:28

Huzur evinde kalan Müzeyyen Senar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Urla İlçesi'ndeki, Darüşşafaka Yaşlı Bakımevi'nde kalan Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, akşam saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Bodrum'da, kızı ve oğlu ile birlikte yaşayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, geçen hafta Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakımevi'ne yerleştirilmişti. Müzeyyen Senar, akşam saatlerinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süredir kısmı felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve konuşamayan Senar'ın tedaviye alındığı ve bir dizi kontrollerden geçirileceği öğrenildi. 

Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada Müzeyyen Senar'ın yakınları rutin kontrolleri için hastaneye götürüldüğünü söylediler. 

 

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