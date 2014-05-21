Müzeyyen Senar hastaneye kaldırıldı

Çocuklarıyla Bodrum'da yaşamını sürdüren Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar'ın evinde yapılan tetkiklerinde, kan değerlerinde azalmaya rastlanması üzerine hastaneye nakledilmesine karar verildi.

Bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Senar, tedavi altına alındı. Senar'ın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel Bodrum Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gamze Cengiz, gerçekleştirdikleri rutin üç aylık kontrollerde Senar'ın vücudunda kansızlık saptadıklarını söyledi.

Üç ay öncesine göre kanın hemen hemen yarıya indiğini belirten Cengiz, "Genel durumu iyi. Fakat yaşından ve mevcut damarsal problemlerinden dolayı kan nakli yapmamız gerekiyordu. Dün yatışa aldık ve iki ünite kan nakli yaptık, bugün de bir ünite yapacağız. Mevcut olan kansızlığın nedeninin demir eksikliği olduğunu saptadık" dedi.

Demir takviyesine de başladıklarını anlatan Cengiz, "Hastamızın damarsal problemleri ve ritm bozukluğu olduğu için kan sulandırıcı tedavi uyguluyoruz. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir komplikasyon olmazsa bu akşam ya da yarın sabah taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl ise annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dün öğleden sonra hastaneye getirdik. Anneme kan nakli yapılıyor. İki ünite verildi bir ünite daha kan veriliyor. Ondan sonra taburcu olmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Müzeyyen Senar: Kekeme bülbül…