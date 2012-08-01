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Yaşam

Müzeyyen Senar hastaneye kaldırıldı

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar'ın Bodrum'da, ''üriner sistem enfeksiyonu'' nedeniyle hastaneye kaldırıldı

01 Ağustos 2012 14:10

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar Bodrum'da, hastaneye kaldırıldı.
 
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar'ın Bodrum'da, ''üriner sistem enfeksiyonu'' nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Senar'ın kaldırıldığı özel hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Gamze Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, Senar'ın eskiden gelen hipertansiyon ve kalp hastalığı bulunduğunu, ancak genel durumunun gayet iyi olduğunu bildirdi.

Senar'ın hastanelerinde tedavi altına alındığını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

''Senar, üriner sistem enfeksiyonu geçiriyor. Buna bağlı çok yüksek olmayan ateşi var. Hafif bir akut böbrek yetmezliği var. Tedavisini düzenledik, en kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz.''

Hastanenin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Abdullah Servet ise Senar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

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Müzeyyen Senar

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