Müzeyyen Senar görüntülendi





T24- Beş yıl önce kısmi felç geçiren Müzeyyen Senar, dün Bodrum’da güneşli havanın tadını çıkarırken görüntülendi. Oğlu, sanatçının Bodrum Kalesi ve tekneleri görmek istediğini söyledi.













Hürriyet'in haberine göre, Türk sanat müziğinin duayenlerinden 93 yaşındaki Müzeyyen Senar, dün Bodrum’da yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı. İzmir’de beş yıl önce kısmı felç geçirmesinin ardından Muğla’nın Bodrum İlçesi Yokuşbaşı Mahallesi’nde yaşayan kızı Feraye Işıl’ın evinde dinlenen Senar, bakıcısı tarafından tekerlekli sandalyeyle İskele Meydanı’na getirildi.





Oğlu Ömer Işıl’ın da eşlik ettiği ünlü sanatçı, kendisine selam veren hayranlarına gülümsemeye çalıştı. Annesinin Bodrum Kalesi ve tekneleri görmek istediğini belirten Işıl, “Güneşli ve sıcak günlerde annemi hava alması için gezdiriyoruz. Sonbaharda böyle güneşli bir günü de değerlendirmek istedik” dedi.





İki saat kadar İskele Meydanı ve Neyzen Tevfik Caddesi’nde gezdirilen Senar, daha sonra tekrar eve götürüldü.