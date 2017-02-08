Müzeyyen Senar aramızdan ayrılalı iki yıl oldu...

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz sesi Müzeyyen Senar, 8 Şubat 2015 tarihinde zatürre hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. Bugün aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümü olan Senar, sosyal medyada şarkılarıyla anılıyor.

İki yıl önce bugün hayatını kaybeden Senar için Twitter'da açılan #MüzeyyenSenar etiketi kısa sürede trend konular (TT) arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği unutulmaz 'Benzemez kimse sana', 'Fikrimin ince gülü', 'Dalgalandım da duruldum' gibi şarkıları hatırlatarak Senar'ı anıyor.

'Cumhuriyetin Divası' lakaplı sanatçı için yapılan kimi yorumlar şöyle:

"Sabah sabah onca kötü haberin ardından gelen, benzemez kimse sana tavrına hayran olayım... #MüzeyyenSenar"

"Ebedi teselligâhımız Müzeyyen'dir, benzemez kimse ona, makamı 'buselik'tir..."

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, "Ebedi teselligâhımız Müzeyyen'dir, benzemez kimse ona, makamı 'buselik'tir..." başlıklı yazısında (8 Şubat 2015), Müzeyyan Senar'ın 97 yıllık ömrünü kaleme almış ve Senar'ı şu sözlerle tasvir etmişti:

"Güvenme hüsnüne bu çağın geçer…"

Müzeyyen Senar'ın 1932 baharında İstanbul Radyosu'nda okuduğu bu ilk şarkıyı, kürdilihicazkâr makamında bir hayat bilgisi olarak da dinleyebilirsiniz: Geçer!

"Zaman ömrü ölüme hapseder, Müzeyyen Senar da geçti bu dünyadan. Bugünü dağlayan mazide kendimize çekilmeye çalışırken dinlediğimiz eşsiz yorumuyla, 97 yıllık ömründe her kuşağa değen unutulmaz sesiyle geçti.

"Ebedi teselligâhımızdır, evet, ama insanın kendi gerçeğine dönmesinin bedelini başkalarına yükleyemeyeceği adil bir coğrafyanın da yurdudur müzik. Ve bu topraklardaki anavatanı alaturka sayılır. O coğrafyanın tahtındaki anıttı Müzeyyen Senar."

Müzeyyen Senar'ın eşsiz sesinden: Benzemez Kimse Sana...

Müzeyyan Senar kimdir?

Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'nın Keles ilçesinde dünyaya geldi. Müzik yaşamına erken yaşlarda Anadolu Musiki Cemiyeti'nde kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve Hayriye Hanım eşliğinde başladı.

Küçük yaşlarda fark edilen güçlü sesi, tanınmasına sebep oldu ve dönemin ünlü üstadları ona müzik dersleri verdi ve dönemin sevilen şarkılarının yanında kendi bestelerini de öğretip söylettiler.

İstanbul Radyosu'nda Kemal Niyazi Bey ile şarkı söylemeye başlayan Müzeyyen Senar, Perşembe günleri yaptığı programıyla geniş bir kitle tarafından tanındı. Programı dinleyenler arasında dönemin en büyük müzikhollerinin sahibi olan İbrahim Dervişzade de bulunuyordu ve gazinosunun 1993 yılının yaz döneminde Müzeyyen Senar'ı kadrosuna aldı. Bir süre boyunca burada sahne alan Müzeyyen Senar, daha sonraki yıllarda İstanbul'un ünlü gazinolarında sahne aldı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Müzeyyen Senar'ın sesini oldukça beğenirdi. Müzeyyen Senar birçok kez Atatürk'ün huzurunda ve özel meclislerde şarkılar söylemiştir.

1938'de Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941'e kadar radyo ile dinleyicilere hitap etti. Ünlü gazinolarda sahne alarak beğenilen bir sanatçı oldu ve yıllar boyunca birçok albüm ve şarkı çıkararak "Cumhuriyetin Divası" ünvanını aldı. 1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel adlı albümü çıkardı ve Sezen Aksu'dan Tarkan'a kadar bir çalışma yaptı.

2001'de son albümü olan Son Okuduklarım'ı piyasaya sürdü. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi ve 2004'te Sezen Aksu'nun düzenlediği ve sanatçı dostlarının katıldığı gecede 72. sanat yılını kutladı.

26 Eylül 2006'da İzmir'deki evinde fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede beyin enfarktüsü geçirdiği, vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklandı. 2007'de Nisan ayı başına kadar tedavi gördü ve sol ayağının üzerine basmaya başladı. 24 Şubat 2008'ed kızı Feraye, annesi Müzeyyen Senar'ın artık sesini kaybettiğini açıkladı.

8 Şubat 2015 tarihinde zatürre hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düşerek 97 yaşındayken hayatını kaybetti.