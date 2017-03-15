Müzeyyen cinayetinde 3 tutuklama

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Müzeyyen Telli cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Müzeyyen Telli’nin uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülmesinin ardından başlattığı çalışma kapsamında 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 şüpheden yaşı 18'den küçük 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.