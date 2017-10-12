T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müzeyi ayaklarına getirdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nde koşulların yetersizliği nedeniyle çocukları müzeye götürme olanağı bulamayan Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Başak Tapcı, sınıflardan birini müze haline

12 Ekim 2017 20:08

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde koşulların yetersizliği nedeniyle çocukları müzeye götürme olanağı bulamayan Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Başak Tapcı, sınıflardan birini müze haline getirdi.
Öğrencilerin derste öğrendiklerini somutlaştırmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için müzeyi gezmeleri gerektiğini belirten Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Başak Tapcı, koşulların yetersizliği nedeniyle bunu yapamadıklarını anlattı. Onların geçmiş ile bugün arasında bağ kurmalarını ve kültürel miras duyarlılığını kazanmalarını istediğini söyleyen Tapcı, \"Çocuklarımızı müzeye götürme olanağımız olmadığı için müzeyi onların ayağına getirmeyi seçtik. Öğrencilerimin de yoğun desteği ve tarihi bilince sahip olması beni çok mutlu etti. Sınıflardan birini müze yaptık. Öğretmen ve öğrenciler çevrelerinde buldukları eski antika değerindeki malzemeler ile, hamur tahtaları, eski para, yama ve kandilleri okulumuza bağışladı. Müzemizde 352 parça tarihi ürün ve belge sergiliyoruz\" dedi. Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Müdürü Ahmet Balamutcu, tarih ve kültüre sahip çıkan bir nesil yetiştirmeyi istediklerini belirterek \"Müzeleri göremeyen öğrencileri düşünerek okulda müze kurmayı planladık. Müzemizi tüm öğrencilerimiz ve veliler her zaman gezme imkanı bulacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHA MANİSA SarıgölSarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal BilgilerBaşak TapcıOnlarınTapcıSınıflardanMüzemizdeDindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Müdürü Ahmet BalamutcuMüzemizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24