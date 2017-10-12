Müzeyi ayaklarına getirdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde koşulların yetersizliği nedeniyle çocukları müzeye götürme olanağı bulamayan Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Başak Tapcı, sınıflardan birini müze haline getirdi.

Öğrencilerin derste öğrendiklerini somutlaştırmalarını ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için müzeyi gezmeleri gerektiğini belirten Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Başak Tapcı, koşulların yetersizliği nedeniyle bunu yapamadıklarını anlattı. Onların geçmiş ile bugün arasında bağ kurmalarını ve kültürel miras duyarlılığını kazanmalarını istediğini söyleyen Tapcı, \"Çocuklarımızı müzeye götürme olanağımız olmadığı için müzeyi onların ayağına getirmeyi seçtik. Öğrencilerimin de yoğun desteği ve tarihi bilince sahip olması beni çok mutlu etti. Sınıflardan birini müze yaptık. Öğretmen ve öğrenciler çevrelerinde buldukları eski antika değerindeki malzemeler ile, hamur tahtaları, eski para, yama ve kandilleri okulumuza bağışladı. Müzemizde 352 parça tarihi ürün ve belge sergiliyoruz\" dedi. Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu Müdürü Ahmet Balamutcu, tarih ve kültüre sahip çıkan bir nesil yetiştirmeyi istediklerini belirterek \"Müzeleri göremeyen öğrencileri düşünerek okulda müze kurmayı planladık. Müzemizi tüm öğrencilerimiz ve veliler her zaman gezme imkanı bulacak\" dedi.



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