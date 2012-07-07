Fıkra değil gerçek; Rize'de müzeye sığmayan kayığı ikiye böldüler!

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde sergilenmek istendiği deniz müzesindeki bölüme sığmayan 6 metrelik kayık ortadan ikiye bölündü. Kayığın yarısı müzeye, diğer yarısı ilçe girişindeki kavşağa yerleştirildi.



Çayeli Kültür Merkezi yanında Çayeli Belediyesi’nin de katkılarıyla yapımı süren deniz müzesinde sona yaklaşıldı.



Deniz ürün ve malzemelerinin yanı sıra bölgenin doğasını anlatan eşyaların da yerleştirildiği müzede hamsi avını simgeleyen bir bölüm oluşturulmak istendi.



Burada sergilenmek için de 20 yıllık olduğu belirtilen 6 metre boyunda eski kayık bulundu. Ancak, kayık müzede oluşturulan alana sığmadı. Bunun üzerine 6 metrelik kayık testereyle ortadan ikiye bölündü, bir yarısı müzeye, diğer yarısı ise ilçe girişindeki kavşağın ortasına yerleştirildi.