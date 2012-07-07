T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fıkra değil gerçek; Rize'de müzeye sığmayan kayığı ikiye böldüler!

Müzede sergilenmek için 20 yıllık olduğu belirtilen 6 metre boyunda eski kayık bulundu

07 Temmuz 2012 19:05

 

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde sergilenmek istendiği deniz müzesindeki bölüme sığmayan 6 metrelik kayık ortadan ikiye bölündü. Kayığın yarısı müzeye, diğer yarısı ilçe girişindeki kavşağa yerleştirildi.

Çayeli Kültür Merkezi yanında Çayeli Belediyesi’nin de katkılarıyla yapımı süren deniz müzesinde sona yaklaşıldı. 

Deniz ürün ve malzemelerinin yanı sıra bölgenin doğasını anlatan eşyaların da yerleştirildiği müzede hamsi avını simgeleyen bir bölüm oluşturulmak istendi.

Burada sergilenmek için de 20 yıllık olduğu belirtilen 6 metre boyunda eski kayık bulundu. Ancak, kayık müzede oluşturulan alana sığmadı. Bunun üzerine 6 metrelik kayık testereyle ortadan ikiye bölündü, bir yarısı müzeye, diğer yarısı ise ilçe girişindeki kavşağın ortasına yerleştirildi. 

ETİKETLER

Rizekayık müzesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24