-Müzeleri yurt dışında tanıtma atağı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TÜRSAB-MTM ortaklığı ile aralarında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Anadolu Medeniyetleri, Efes Örenyeri, Zeugma Mozaik, Türk İslam Eserlerinin de bulunduğu Türkiye'deki büyük müzeler yurt dışında önemli noktalarda tanıtılacak. Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Türkiye'de TÜRSAB-MTM ortaklığıyla işletilen büyük müzelerin yurt dışında tanıtımına yönelik bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Tanıtımın iki şekilde olacağını anlatan Taşbaşı, ''Birincisi, imkan varsa yurt dışındaki müzelerin içerisinde belli yerler kiralayıp kendi müzelerimizi tanıtacağız. İkinci olarak da dünyanın büyük ve ünlü şehirlerindeki belli merkezlerde sanal olarak müzelerimizi tanıtıcı etkinlikler yapacağız'' dedi. Tanıtıma yönelik projenin hazırlandığını dile getiren Taşbaşı, projenin TÜRSAB-MTM ortaklığıyla işletilen büyük müzeleri kapsayacağını belirtti. Etkinliklerin dünyanın önemli şehirlerinde olacağını ifade eden Taşbaşı, ''Dijital bir tanıtım yapacağız. Üç boyutlu görüntüler kullanılacak. Afişler, panolar asılacak, müze günleri yapılacak. Kültürel ayaklı bir tanıtım olacak'' diye konuştu. Müzelerin tanıtımının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Taşbaşı, ''Bu sayede ülkemizi ziyaret edecek insanları önceden bilgi sahibi yapacağız. Türkiye'ye geldiklerinde bu müzeleri görmek isteyecekler. Projenin önümüzdeki yıla yetişmesini hedefliyoruz'' dedi.