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Kültür-Sanat

Müzeler, öğretmenler için ücretsiz olacak

Yeni uygulama 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren geçerli olacak

26 Eylül 2018 00:17

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarındaki iş birliği protokolünün imza töreninde konuşan Ersoy şunları kaydetti: 

"Öğrencilere müzeleri sevdirmenin yolu öğretmenlerden geçiyor. Biz bakanlık olarak özür diliyoruz, Bakanlık olarak bugüne kadar atlamışsız. 24 Kasım Öğretmen Günü'nden itibaren biz bir hediye vermek istiyoruz. Gerekli alt yapı yazılımlarını düzelteceğiz ve o tarihten itibaren öğretmenlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecekler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartı olan öğretmenlere Müzekart fiyatı halen indirimli olarak uygulanıyor. Öğretmenler 50 liralık Müzekart'ı 20 liraya alabiliyor.

Yeni uygulama 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren geçerli olacak.

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