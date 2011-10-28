Müzekart uygulaması yaygınlaştı



T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdürü Murat Usta, "Bakanlık tarafından 2008 yılında başlatılan Müzekart uygulamasının yaygınlaştığını" söyledi.



Müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret etme fırsatı sağlayan Müzekart'ın 20 TL'den satıldığını, öğretmen ve öğrencilerin 10 TL karşılığında alabildiğini belirten Usta, yurt genelinde 38 noktada Müzekart satışı yapıldığını bildirdi.



Müzekart almak için fotoğraflı bir kimlik belgesiyle satış noktalarına başvurulmasının yeterli olacağını kaydeden Usta, basım istasyonu bulunmayan illerdeki vatandaşlar için de ''geçici Müzekart'' uygulaması başlatıldığını belirtti.



Bu amaçla belirlenen müze ve ören yeri gişelerinden geçici Müzekart alınabildiğini anlatan Usta, ''Müzekart satışı yapılmayan illerde 63 noktada geçici Müzekart satışı yapılıyor. Müzekart ile aynı ayrıcalıkları sunan bu belge, 1 yıl boyunca kullanılabiliyor ve Müzekart satış noktası olan yerlerde asıl karta dönüştürülebiliyor'' dedi.





''Museum pass İstanbul''





Müzekart'ın çeşitlendirilmesi ve gelişmiş turizm destinasyonları tarafından kullanılan şehir kartlarını Türk turizmine kazandırmak amacıyla ''Museum Pass İstanbul'' kartını hizmete sunduklarını anımsatan Usta, şu bilgileri verdi:



''Museum Pass İstanbul, yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçları temel alınarak kurgulandı. İlk etapta İstanbul için kullanıma sunulan bu kart, 72 saatlik kullanım süresince Bakanlığımıza bağlı olan İstanbul Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi (Harem hariç), Kariye Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne ücretsiz, diğer bazı özel müzeler ile kültürel ve turistik çekim noktalarına ise değişen oranlarda indirimli giriş olanağı sağlıyor.



Museum Pass İstanbul 72 TL'lik satış bedeli karşılığında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gişelerinden satın alınabiliyor. Ayrıca bazı seçkin 5 ve 4 yıldızlı otellerden temin edilerek gişe önünde bekleme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Kart, ayrıca İstanbul'daki bazı kültür ve sanat duraklarında indirimler sunuyor.''





''Müzekart''





Türk vatandaşlarının müze ziyaretlerinin yanı sıra diğer kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını kolaylaştıran ''Müzekart '' uygulamasının da Temmuz ayı sonunda başladığını hatırlatan Usta, bu kartın da www.muze.gov.tr internet adresinden, gezici kart satış araçları ile müze gişelerinden 40 TL karşılığında temin edilebildiğini söyledi.



Çeşitli özel müzelerle kültürel ve turistik çekim noktalarına girişlerde değişen oranlarda indirim sağlayan kartın, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında da çeşitli fiyat avantajları sunduğunu bildiren Usta, şunları kaydetti:



''Tıpkı klasik Müzekart gibi sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ün üzerinde müzeye sınırsız giriş imkanı tanıyan Müzekart , yanı sıra Geleneksel El Sanatları Kurumu, İstanbul Modern Müzesi, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Santralistanbul, TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi, İKSV, Balat Kültür Evi, Bilkent Kültür Girişimi, İstanbul Akvaryum gibi kurumların bazılarını kimi zaman ücretsiz, bazılarını ise yüzde 40'a varan indirimlerle ziyaret etme olanağı tanıyor.



Üstelik bu indirimleri, kurumların kafelerine ve hediyelik eşya dükkanlarına taşıyor. Devlet Tiyatrolarındaki temsilleri yüzde 40, Devlet Opera ve Balesindeki sanatsal etkinlikleri yüzde 20 indirimle izlemeye olanak tanıyan kart, her geçen gün yeni kültür sanat ve eğlence alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kullanıcısına yeni avantajlar, indirim olanakları sağlayacak.''

Müzekartın yıllara göre satış rakamları





Buna göre Müzekart, uygulamanın başladığı 2008 yılında 390 bin 59 kişi tarafından kullanıldı. 2009'da 758 bin 127 kişi Müzekartlı olurken, 2010'da 747 bin 138 kişi Müzekart aldı. Müzekart satışı bu yılın 9 ayında 681 bin 800 oldu. Toplamda 2008 yılından bu yılın 9. ayına kadar 2 milyon 577 bin 124 Müzekart satışı yapıldı.







