T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nin bodrum katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı

08 Kasım 2018 17:02

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi\'nin bodrum katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, iftaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tadilat yapan işçilerden biri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi Kerimler Caddesi üzerinde bulunan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi\'nin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bodrum katında yapılan tadilat sırasında, malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Müze personelinin ihbarı üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, müze personeli güvenlik amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yangın, iftaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen tadilatta çalışah işçilerden Muzaffer Güney (25) ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYA Koyunoğlu MüzeKütüphanesiYangınKaratayKerimdede Mahallesi Kerimler CaddesiKoyunoğlu MüzeMüzeEkiplerMuzaffer GüneyKonya EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24