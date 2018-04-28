Müzedeki tabloların yarısı sahte çıktı

Fransız ressam Étienne Terrus adına ülkenin güneyinde bulunan Elne'deki müzede sergilenen tabloların yarısından fazlasının ressama ait olmadığı ortaya çıktı. Sahte tabloların değeri 160 bin Euro olarak hesaplanıyor.

Elne’de doğan Fransız ressam adına açılan sergide kullanılan tablolalardan 82'sinin Étienne Terrus tarafından yapılmadığı müzeyi ziyaret eden sanat tarihçisi Eric Forcada'nın uyarısıyla ortaya çıktı.

Sanat tarihçisi uyardı

Gazete Duvar'ın BBC'ye dayandırdığı habere göre, Elne’de bulunan konsey 20 yıl boyunca sanatçıya ait resimleri satın aldı. Sanat tarihçisi Eric Forcada birkaç ay önce müzeyi ziyaret ederek tablolar hakkındaki kuşkularını dile getirdi. Müze, kültür dünyasından uzmanlarla irtibat kurarak bir komite oluşturdu. Komite, koleksiyonda yer alan eserleri inceleyerek 82 tanesinin gerçek olmadığı sonucuna vardı. Cuma günü uzun bir çalışmadan sonra tekrar ziyarete açılan müze bu haberi basına duyurdu.

Pyrenees kasabasının Valisi Yves Barniol, cuma günü yaptığı açıklamada durumun “bir felaket” olduğunu belirterek daha önce müzeyi ziyaret edenlerden özür diledi.

Fransız ressam Étienne Terrus, 1857’de doğduğu Elne’de 1922’de öldü. Hayatının büyük bölümünü, yine Pyrenees’de bulunan Roussillon’da geçirdi. Terrus, Henri Matisse’in yakın arkadaşıydı. France 3 kanalında yapılan açıklamaya göre, sahte olduğu anlaşılan resimlerin bazılarında Terrus’un ölümünden sonra inşa edilen binalar görülüyor. Kasaba yönetimi, sahte resimleri yapanlar, satanlar ve aracılık edenler hakkında şikayette bulundu. Olayı araştıran yerel polis, bölgenin diğer sanatçılarının da durumdan etkilenebileceğini söylüyor.