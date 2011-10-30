-Müzecilere eğitim ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Başkanlığının başvurusu üzerine 141 bin avroluk hibe sözleşmesi imzalanan ''Müze Profesyonelleri İçin Çok Taraflı Eğitim Projesi'' kapsamında, müzeciler için Türkiye, Avusturya ve Romanya'da eğitim programları düzenlenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimince 20 Mayıs 2010'da yayımlanan ve son teslim tarihi 24 Eylül 2010 olan ''Sivil Toplum Hizmeti: AB–Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni (ICD-MUSE)'' teklif çağrısı çerçevesinde, Genel Müdürlüğün Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca başvurusu yapılan ''Müze Profesyonelleri İçin Çok Taraflı Eğitim (MUSE-TRAIN) Projesi'' için 141 bin avroluk hibe sözleşmesi imzalandı. MUSE-TRAIN Projesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Avusturya Viyana Etnografya Müzesi ve Romanya Brukenthal Milli Müzesi'nin bir araya gelerek oluşturduğu ortaklık çerçevesinde 11 ay sürdürülecek. Proje kapsamında ana faaliyet olarak ilki Ankara, ikincisi Romanya, sonuncusu da Avusturya'daki müzelerde olmak üzere 3 ayrı eğitim programı düzenlenecek. Eğitim programı kapsamında, müze profesyonellerince, koleksiyon oluşturma, restorasyon-konservasyon, depolama ve taşıma, sergileme, müzede eğitim konularında teknik bilgi ve uygulama anlatımı yapılacak. Eğitim programıyla, bu müzelerde çalışan müze profesyonellerinin mesleki eğitimlerine katkıda bulunulması, müzecilik alanındaki mesleki konularda bilgi ve deneyimlerinin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerin yanı sıra program çerçevesinde gezi, konser, sempozyum, Türk kültürünü ve diğer kültürleri tanıtmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Ayrıca çeşitli sergiler düzenlenecek, projenin etkilerinin ileride de devam etmesini sağlayacak web sitesi kurulacak.