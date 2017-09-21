Müze ve örenyeri gişeleri kiralanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, müze ve örenyeri gişeleri ihaleyle kiraya verilecek. 24 Ekim'de pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin "Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi" ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nce (DÖSİMM) ihale, 24 Ekim Salı günü saat 10.00’da, DÖSİMM Mehmet Yurtseven Toplantı Salonu’nda, pazarlık usulü ile yapılacak. İhalenin tahmin edilen bedeli yıllık 153 milyon 501 bin 338 lira, geçici teminat tutarı ise 20 milyon lira olarak belirlendi. Kiralama, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsıyor.



İsteklilerin tekliflerini ihale günü 08.30 ile 09.55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekiyor.