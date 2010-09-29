-MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİŞE İŞLETİMİNE YENİ MODEL İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, müze ve ören yerlerindeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yeni bir işletme modeline geçtiklerini belirterek, ''Yapılan saydam değerlendirme sonucu, ihaleyi TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri ve MTM Bilişim Arge Yazılım ve Güvenlik Teknolojileri İş Ortaklığı'nın kazandığını açıkladı. Ertuğrul Günay, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde ''Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İhalesi''nin sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de turizmi, tarihle, kültürle, toplumun bütün değerleriyle buluşturmayı ve dünyada farklı kılmayı amaçladıklarını söyledi. Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Önce bir Müzekart uygulaması yaptık. Kendi yurttaşımızı fiyat artışlarından koruduk. Müzeye insanımızın ilgisini yoğunlaştırdık. Hem gelirimiz arttı hem de insanların, müze, tarih, geçmiş bilgisi konusundaki merakları arttı. Bunun çok olumlu yansımalarını gördük. 2 milyona giden bir rakama ulaştık. Hizmetin de kalitesinin de dünya ölçeğini yakalaması gerekir anlayışıyla satış mağazalarımızı dünyada gezdiğimiz başka ülkelerdeki mağazalarla imrenmeyeceğimiz bir düzeye, kaliteye yükseltmeye çalıştık. Geçmiş yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde farklı müzeler ve ören yerleri gördüm. Başka ülkelerde gördüklerimi kıskanıyordum, başka ülkelerin satış mağazalarını, hediyelik eşya dükkanlarında gördüklerimi kıskanıyor, bizim de ülkemizin objelerinin, hediyelik eşyalarının müze kafe ve satış mağazalarının bu düzeye ulaşmasının vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Geçen yıl attığımız adımla bunu başarmaya başladık.'' Hizmetin yükseltilmesi konusunda bugün yeni bir işletme modeline geçtiklerini anlatan Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu bir klasik özelleştirme çalışması değildir. Yine müzeler bizim, müzelerdeki karar hakları bizim, yine basın mensuplarının ya da belirli yaş gruplarının ücretsiz girip girmemesi konusundaki nihai kararlar bizim. Üçüncü kişilerle yapılacak anlaşmalardaki kararlar, onaylar bizim. Ancak hizmet bu işin heyecanını hisseden, daha verimli, daha çağdaş teknolojiyi yakalayan bir bakış açısıyla bir işbirliği yapma konusunda yeni bir yaklaşım geliştiriyoruz.'' Yeni çalışmayla, 6 yıl boyunca 48 müzede 50 gişenin hizmet kalitesinin yükseltileceğini, denetimin çoğaltılacağını, daha nitelikli elemanların çalışmasının sağlanacağını ifade eden Günay, ''Bu teknik altyapı 6 yıl sonra tümüyle bize dönecek. Bunu içinden bütün bu işleri yapan kuruma bir komisyon vereceğiz sadece. Bütün gelir önce devlete gelecek. Devlet o gelir içinden komisyonunu yükleniciye ödeyecek'' dedi. Günay, Türkiye'nin dünya turizminin önemli ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek, ''(Ziyaretçi sayısı) 27 milyonu aştık. Bu yıl 28, 29 bir yerlere doğru yükseliyoruz. Ancak başak bir hayalimiz daha var. Türkiye turizmi, dünyada bir prestij konusu, Türkiye'yi ziyaret etmek dünyada bir prestij meselesi olsun. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş olan insanlar, belirli bir gelir düzeyine erişmiş olan insanlar, yaşamlarında bir veya birkaç kez Türkiye'yi görmemişlerse eksiklik hissetsinler. İstanbul'u, Kapadokya'yı, Sümela'yı, Beyşehir'i, Eşrefiye Camisi'ni görmek dünyada bir prestij konusu olarak dillendirilebilsin'' diye konuştu.