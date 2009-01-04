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Yaşam

Müze, meyhane oldu

Kısa bir süre etnografya müzesi olarak değerlendirilen 130 yıllık ‘Hacıkadı Evi’ kiraya verilerek içkili kafe-restorana dönüştürüldü.

04 Ocak 2009 02:00

Muğla Valiliği tarafından restore edilerek etnografya müzesi haline getirilen 130 yıllık ‘Hacıkadı Evi’ kiraya verilerek içkili kafe-restorana dönüştürüldü.

Dönemin Muğla Valisi Hüseyin Aksoy, 2004’te kentteki tarihi evleri restore ederek müze haline getirip turizme kazandırmak için proje hazırladı. Saatli Kule Caddesi üzerindeki Muğla’nın ilk belediye başkanı Hacıkadızade Süleyman Efendi’ye ait 130 yıllık tarihi ev, 50 bin TL gibi sembolik ücretle satın alındı. Süleyman Efendi’nin torunu Süleyman Aksoy, evi etnografya müzesi haline getirilmesi, bahçesinde de çay içilebilecek kafeterya kurulması amacıyla sembolik ücretle verdi. Valilik 74 bin TL harcayıp evi restore ettirdi. Muğla mimarisini yansıtan iki katlı tarihi evin içine Muğla kültürünü yansıtan tarihi eşyalar konuldu. Alt katında ise küçük bir kafeterya oluşturuldu. Bahçesinde dinletilerin verildiği tarihi bina valilikçe işletilemeyince, 1 Mayıs 2008’de üç yıllığına 75 bin TL bedelle kiraya verildi. Müze haline getirilen evdeki eserler boşaltılarak ’Sobe ’adı verilen içkili kafe-restoran açıldı. Bütün tarihi eşyalar depoya kondu. Dededen kalma evi bağışlayan Süleyman Aksoy (51), bu duruma tepki gösterdi ve Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurarak evin tekrar etnografya müzesi haline getirilmesini istedi.

Muğla’nın ilk belediye başkanının eviydi

Kayıtlara ‘Hacıkadı Evi’ olarak geçen ev, 1875-1880 arasında inşa edildi. Muğla’nın ilk belediye başkanı olan Hacıkadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hatun bu evi oğulları Ömer Efendi için yaptırdı. Ev 1991’e kadar aile tarafından kullanıldı. Muğla için önemli eserlerin inşaatına vesile olan bu aileye ait yapılar arasında Tarihi Saatli Kule ve eski adı ’Memleket Hastanesi’ olan Devlet Hastanesi de bulunuyor.

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