Müze kartı var müzeye ilgi yok



T24- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan müzekart uygulamasında bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla kart sahibi olanların sayısı 2 milyon 228 bini buldu. Ancak karta sahip olanların müzelere ilgisizliği söz konusu. 20 TL karşılığında alınabilen ve bir yıl boyunca 300'ü aşkın müze ve ören yerini sınırsız ziyaret etme olanağı sağlayan müzekarta sahip olanların müze gezmediği ortaya çıktı.









Zaman'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılan müzekart uygulaması, giriş ücretlerinin pahalı olması dolayısıyla müze gezemeyenlere büyük bir kolaylık sağlamıştı. 2011'in ilk 6 ayında kart sahibi olan insan sayısı 2 milyon 228 bine çıktı. Ancak müzekartı olanların gezdiği müze sayısı çok yetersiz kaldı. Bir yıl içinde gezilen müze sayısı ortalama 2,43 olarak gerçekleşti. Bu da sahiplerin yıl boyunca 3 müzeye bile gitmediği anlamına geliyor. Diğer yandan önceki yıllara göre 2,43 yüksek bir oran çünkü 2008, 2009 yıllarında kart sahiplerinin bir yılda gezdikleri müze sayısı sadece 1,91'di.

Bakanlık yetkilileri, kart sahiplerinin daha çok müze gezmesinin seyahat fazlalığı ile ilişkili olduğunu belirtiyor. Müzekartı olan birinin, İstanbul, Ankara gibi fazla müzesi olan şehirler dışında, kendi bulunduğu şehirde çok fazla müze gezme imkânı bulamayabileceğine dikkat çeken yetkililer, farklı şehirlere gidilmesi halinde yeni müzelerin gezilebileceğini aktarıyor. Ancak Türkiye'de çok fazla seyahat edilmediğini belirterek bu sebeple gezilen müze sayısının az sayıda kaldığı dile getiriliyor.





Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri kartı olup, müze gezmeyenlerin daha çok sayıda müze görebilmeleri için ek uygulamalar yapmayı planladıklarını söylüyor. Bu uygulamalar vasıtasıyla 2020 yılında gezilen müze sayısını 10'a çıkartmayı hedeflediklerini kaydediyor.





Öte yandan, bakanlık verilerine göre 2011'in ilk 6 ayında müze ziyaretçi sayısında rekor yaşandı. Buna göre, ilk 6 ayda 12 milyon 744 bin kişi müze gezdi. 2006'da 16 milyon 38 kişi müzeleri gezerken, 2010'da yüzde 61 artış yaşanarak, 25 milyon 854 bin 341'e çıktı. 2011'in ilk 6 ayında 13 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısının 2010 rakamını aşacağı belirtiliyor.