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Müze gibi çay ocağı

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Atilla Yıldız'ın (40), topladığı antika eşyalar, siyah-beyaz film kartpostalları ve afişlerle donattığı nostaljik çay ocağı ilgi görüyor

24 Şubat 2018 12:55

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Atilla Yıldız\'ın (40), topladığı antika eşyalar, siyah-beyaz film kartpostalları ve afişlerle donattığı nostaljik çay ocağı ilgi görüyor.
Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi\'nde, hayranı olduğu Yeşilçam\'ın usta oyuncusu merhum Erol Taş\'ın İstanbul\'daki çay ocağından esinlenerek yola çıkan Atilla Yıldız, topladığı antika eşyalar ve Türk sinemasının yıldızlarının siyah-beyaz kartpostalları ve afişleriyle donattığı çay ocağı, ilgi görüyor. Yıldız\'ın, \'A\'dan Z\'ye Atilla Yıldız\' ismini verdiği çay ocağı, bir müzeyi andırıyor, müşteriler tarafından da ilgi görüyor. 
Eskiye özlemi nedeniyle nostaljik bir çay ocağı açtığını belirten Yıldız, \"Gerek yeşilçam filmleri, gerekse de eski eşyalar beni her zaman etkilemiştir. Nostaljik ev aletleri ve siyah beyaz fotoğraflar biriktirdim. Bu eşyaları kendi evime düşünüyordum. Merhum Erol Taş\'ın İstanbul Cankurtaran\'da çayevi vardı. Ondan esinlenerek elimdeki malzeme konsept olarak uyguladım. Çay ocağı herkes tarafından sevildi. Her yaş aralığına hitap ediyoruz. Kayseri\'de bizden başka bu konsepte sahip başka bir yer yok. Çay ocağında bulunan eşyalar, 20 yıllık birikimdir. Bu birikimde bitpazarından ve eskicilerden aldığım, sokakta bulduğum eşyalar var. Eski ev ve iş aletlerini sergiliyorum. Kaset, plakların dışında çok sevdiğim 80\'e yakın farklı şapka var\" dedi.
Dükkanındaki hiçbir eşyayı satmadığını ifade eden Yıldız, \"Çay ocağı ile çok popüler hale geldim. Çay ocağımın bu kadar sevilme nedeni, sohbetin, müziğin, kültürün ve nostaljinin bir arada bulunmasıdır. 17-20 yaş grubundaki gençler çay ocağında bulunan eşyaları bilmedikleri için merakla bakınıyor. Biz de onlara anlatıyoruz. Geçmişten geleceğe bir köprü kurdum\" diye konuştu.
Müşterileri ise kültür, sanat ve nostaljinin bir arada olduğu için Yıldız\'a ait çay ocağını tercih ettiklerini söyledi. 

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