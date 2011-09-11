'Müze' diye açılan kebapçı kapandı

T24 - Müze yapılması için 49 yıllığına kiralanan araziye yapılan kebapçı kepenklerini indirdi. Fatih Belediyesi’nin Sultanahmet’in göbeğinde “Müze yapacağım” diye kiraladığı arazide açtığı kebapçı kapandı.







Kapılarını kapatan Muradan Restoran şöyle de bir pankart astı: ‘‘Size daha iyi hizmet verebilmek için tadilattayız.’’



Radikal'in haberine göre, Fatih Belediyesi, Koruma Kurulu’nun “Yıkılsın” talimatına ve 2010 tarihli suç duyurusuna rağmen yıkım işlemini hâlâ gerçekleştirmedi. Koruma Kurulu kararlarına aykırı inşaatı yapan da, kurulun yıkım kararını uygulayacak olan da Fatih Belediyesi olunca, Muradan isimli kebabçının ‘daha iyi hizmet’ adı altında ne yapacağı da merak konusu.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘protokole aykırı davranan kebapçının yıkılacağını, Fatih Belediyesi ile bu konuda koordinasyon sağladıklarını’ söylemişti.

Bizans Sarayı'nın üzerinde açıldı



Kebap restoranının açıldığı 2 bin 176 metrekarelik Hazine arazisi, Sultanahmet Mahallesi Torun Sokak’ta bulunuyor. Üzerinde Bizans Büyük Sarayı ve Baytar mektebi kalıntıları bulunan arazi, kentsel ve arkeolojik sit alanı içinde kalıyor.



Uzun süre boş olan arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 yılında ‘müze, sergi alanı ve konferans salonu’ olması için, eski ismiyle Eminönü Belediyesi’ne 49 yıllığına kiralanmıştı. Ancak araziye kebapçı açıldı. İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 02.06.2010’da ilke kararlarına aykırı inşa edilen yapının yıkılmasını isteyerek sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



