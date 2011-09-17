-Müze bünyesinde kurulan ilk laboratuvar Mardin'de MARDİN (A.A) - 17.09.2011 - Mardin Müzesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Restorasyon Konservasyon ve Analiz Laboratuvarı ile tarihi yapılan bilimsel veriler ışığında restore ediliyor. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, bünyesinde Türkiye'nin ilk Restorasyon Konservasyon ve Analiz Laboratuvarı kurulan müzenin bir bilim merkezi olarak eğitimin, akademinin, iletişimin de hedeflendiği bir alana dönüştüğünü söyledi. Laboratuvarda, gelişmiş cihazlar ve güçlü donanımla müze depolarında muhafaza edilen kültür varlıkları ve teşhir salonlarındaki eserler ile müzeye bağlı kazı alanlarındaki buluntuların restorasyonu ve konservasyonunun yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Laboratuvarda 5 bini aşkın eserin restorasyon ve konservasyon işlemleri yapıldı. Altın, gümüş, bakır, tunç, demir ve bronz gibi metal eserlerle birlikte seramik, taş, cam, mozaik, ahşap, kağıt, deri, tekstil gibi organik ve inorganik tüm taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılıyor. Ayrıca mimari özellikleri bakımından ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yere sahip olan Mardin'deki tarihi dokuya özgü taş yapıların cephe sorunları ve bunların çözümleri ile ilgili çeşitli analizler ve spot testler laboratuvarda gerçekleştiriliyor'' Erdoğan, laboratuvarda yapılan tüm çalışmaların belgeleme ve arşivlemeyle gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarmak için kayıt altına alındığını söyledi.